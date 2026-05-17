Nicolò Bulega vence novamente na República Checa e alarga recorde nas Superbikes
O piloto italiano Nicolò Bulega (Itália) venceu hoje a segunda corrida principal da prova da República Checa do Mundial de Superbikes e alargou para 19 o número de vitórias consecutivas.
O piloto da Ducati cortou a meta com 0,594 segundos de vantagem sobre o seu companheiro de equipa, o espanhol Iker Lecuona (Ducati), segundo, que conquistou o 14.º pódio da temporada, e 15,529 face ao italiano Yari Montella (Ducati), terceiro.
Miguel Oliveira (BMW) esteve ausente da prova checa, devido a lesão.
Com estes resultados, Bulega alargou para 95 os pontos de vantagem no campeonato. O transalpino lidera a classificação de pilotos com 310, contra 215 de Lecuona. Oliveira caiu uma posição, para oitavo, com 85.
A próxima ronda da temporada, a sexta, disputa-se a 30 e 31 de maio, em Aragão (Espanha).
