Nicolò Bulega vence Superpole na República Checa e mantém pleno de vitórias
O piloto italiano Nicolò Bulega (Ducati) venceu hoje a corrida Superpole da prova da República Checa do Mundial de Superbikes, que não contou com o português Miguel Oliveira (BMW) devido a lesão.
Bulega bateu o espanhol Iker Lecuona (Ducati), segundo, por 1,959 segundos, com o também italiano Yari Montella (Ducati) em terceiro, a 6,980.
Esta foi a 18.ª vitória consecutiva de Nicolò Bulega, que tem o pleno de triunfos na presente temporada.
O italiano cometeu um erro na primeira curva e foi ultrapassado por Lecuona e Montella, mas acabaria por voltar a passar o compatriota ainda na primeira volta, suplantando Lecuona na travagem para a primeira curva da segunda.
Com estes resultados, Bulega lidera com 285 pontos, contra os 195 de Lecuona. Miguel Oliveira mantém o sétimo lugar, com 85.
