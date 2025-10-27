Noah Dettwiler em estado crítico após acidente no Grande Prémio da Malásia

De acordo com a organização, o acidente ocorreu quando a moto do espanhol José Antonio Rueda (KTM) colidiu com a parte traseira da de Dettwiler, causando-lhe ferimentos graves. Rueda, que já havia garantido o título de campeão mundial da categoria no início de outubro, no Grande Prémio do Japão, sofreu uma fratura numa das mãos.



Nos últimos dias, Dettwiler foi submetido a várias cirurgias, todas com sucesso, conforme indicado pelos médicos responsáveis pelo tratamento. No entanto, o piloto suíço permanece em estado crítico, sob cuidados intensivos, enquanto a sua condição é monitorizada.



A MotoGP expressou agradecimento pela compreensão dos fãs e pediu, em comunicado, que seja respeitada a privacidade de Noah e da sua família durante este período.



A informação foi avançada pela MotoGP através das suas redes sociais.

