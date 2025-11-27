Norris a um passo da glória





(Com Lusa)

Com duas provas ainda por disputar – o GP do Qatar e o GP de Abu Dhabi – Lando Norris viu a sua vantagem encurtar para os 24 pontos face ao companheiro de equipa, o australiano Oscar Piastri, e ao neerlandês Max Verstappen (Red Bull) no passado domingo, devido à desclassificação do GP de Las Vegas, nos Estados Unidos.Ainda assim, com 58 pontos ainda em disputa – o GP do Qatar tem uma corrida sprint no sábado, que vale oito pontos para o vencedor – Norris pode sagrar-se já campeão se ganhar pelo menos dois pontos aos dois adversários.Lando Norris chega a esta penúltima ronda da temporada com 390 pontos, contra os 366 de Verstappen e Piastri.Para não depender dos resultados alheios, tem de vencer a corrida de domingo, que vale 25 pontos, podendo jogar com seis resultados na corrida sprint, ficando entre o primeiro e o sexto posto, independentemente do que façam Piastri e Verstappen.No melhor dos cenários, se repetir o que fez no GP do Brasil, vencendo a sprint de sábado e a corrida principal de domingo, não precisa de fazer mais contas e festeja já o título, pois ganharia oito pontos à dupla perseguidora.Ainda será campeão se for segundo na sprint e vencer no domingo, ganha pelo menos seis pontos à concorrência.Mesmo sendo sexto na sprint e ganhando no domingo, termina o fim de semana com um ganho de dois pontos, suficientes para festejar antecipadamente o título.O pior cenário é mesmo o de ser segundo (ou pior, até sétimo) na sprint e não pontuar na corrida de domingo, se um carro ficar entre Norris e Piastri ou Verstappen na sprint, e os dois não pontuarem na prova principal.Aos 26 anos, Lando Norris enfrenta, no entanto, a pressão colocada pela recuperação de Max Verstappen, tetracampeão em título, que o levou mesmo a cometer um erro e a falhar a primeira curva no GP de Las Vegas, que entregou a liderança ao neerlandês.Verstappen chegou a ter um atraso de 104 pontos face ao líder após a 15.ª prova da temporada, precisamente o GP dos Países Baixos. De então para cá, recuperou 80 pontos.No caso de terminar empatado em pontos, Norris perderia para Verstappen e para Piastri pelo número de vitórias (oito contra sete).Por isso, precisa mesmo de ganhar pelo menos dois pontos aos dois adversários.Devido ao desgaste provocado pelo asfalto do Qatar nos pneus, combinado com as altas temperaturas em Losail (Doha), a Pirelli pediu pelo menos duas paragens para troca de pneus, que serão obrigatórias, ao invés de apenas uma.A corrida sprint está marcada para as 14:00 horas de sábado e a corrida principal para as 16:00 horas de domingo.