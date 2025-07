Norris conquistou `pole position` para o Grande Prémio da Bélgica de Fórmula 1

Norris, terceiro na corrida sprint disputada esta manhã, fez a sua melhor volta em 1.40,562 minutos, batendo o australiano Oscar Piastri (McLaren), líder do campeonato, por 0,085 segundos, com o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) em terceiro, a 0,338.



“Foi uma volta decente e estou contente. O carro tem ‘voado’ ao longo do fim de semana: O Oscar [Piastri] também e temos estado a apoiar-nos”, frisou Norris.



Já o líder do Mundial, admitiu que ficar em segundo lugar “foi dececionante”.



“A segunda volta estava a correr bem. São pequenas margens e não é um mau lugar para começar”, anotou.



Piastri não conseguiu melhorar o tempo da primeira tentativa e teve de se contentar com o segundo posto mas ficou a salvo do ataque final de Charles Leclerc, que roubou o terceiro ao neerlandês Max Verstappen (Red Bull).



“Estou muito contente. É muito estranho dizer isso porque estamos a três décimas e no terceiro lugar mas pensámos que estaríamos mais atrás”, frisou o monegasco da Ferrari.



Max Verstappen, que venceu a sprint, foi o quarto, na frente do tailandês Alexander Albon (Williams).



Uma das surpresas do dia foi o 16.º lugar do britânico Lewis Hamilton, no segundo Ferrari, que teve a sua volta eliminada por ter excedido os limites de pista.



Esta foi a 13.ª ‘pole position’ da carreira de Lando Norris, a quarta esta temporada, depois das conseguidas na Austrália, no Mónaco e na Áustria.



Oscar Piastri lidera o Mundial com nove pontos de avanço para Lando Norris.



No domingo vai ser disputada a corrida principal.