Norris parte hoje na pole position para o Grande Prémio de Las Vegas de Fórmula 1

O líder do campeonato mundial ficou à frente do tetracampeão mundial holandês Max Verstappen (Red Bull) e do espanhol Carlos Sainz (Williams). O companheiro de equipa australiano de Norris, Oscar Piastri (McLaren), largará na quinta posição.



Em condições difíceis, Norris, que tem 24 pontos de vantagem sobre Piastri quando faltam 83 pontos para serem disputados, deu mais um pequeno passo em direção ao título mundial e afundou ainda mais o seu companheiro de equipa, vencendo-o por quase um segundo numa pista molhada.



O britânico George Russell (Mercedes), vencedor da última temporada em Las Vegas, fez o quarto tempo e não vai facilitar a tarefa de Piastri na sua busca pela recuperação.



O neozelandês Liam Lawson (Racing Bulls) conquistou o sexto tempo, à frente do veterano espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) e do francês Isack Hadjar (Racing Bulls).



O monegasco Charles Leclerc (Ferrari) teve de se contentar com o nono tempo, à frente do francês Pierre Gasly (Alpine).



O terceiro francês da grelha, Esteban Ocon (Haas), registou o 13.º tempo e partirá logo à frente do companheiro de equipa, o inglês Oliver Bearman.



O heptacampeão mundial Lewis Hamilton (Ferrari) continua a viver um pesadelo em vermelho, ao ser prejudicado pelas condições meteorológicas e não conseguindo fazer uma única volta boa na qualificação. O britânico, que lamentou pelo rádio não ter "conseguido aquecer os pneus", largará na 20ª e última posição.