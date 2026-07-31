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Ogier comanda Rali da Finlândia
O francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris) terminou hoje na liderança o Rali da Finlândia, 10.ª prova do Mundial, após uma jornada marcada por chuva torrencial.
Ogier, acompanhado nesta prova pelo antigo navegador Julien Ingrassia, venceu três das quatro classificativas disputadas durante a manhã e manteve o comando durante a tarde, apesar das condições meteorológicas instáveis e da presença de água acumulada nos troços, terminando com 16,3 segundos de vantagem sobre o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris), que é segundo, e 26,7 sobre o finlandês Sami Pajari (Toyota Yaris), terceiro.
“Foi um dia muito bom. Esta tarde foi muito complicada e pouco agradável para todos, mas conseguimos superar as dificuldades”, afirmou o piloto francês, campeão mundial em título.
Elfyn Evans, líder do Mundial, beneficiou da posição de saída quando a chuva se intensificou e venceu a sétima classificativa, subindo ao terceiro lugar. O britânico ultrapassou depois o finlandês Sami Pajari (Toyota Yaris) no oitavo troço, terminando o dia na segunda posição.
Pajari, que protagonizou durante a manhã uma luta cerrada com o francês Adrien Fourmaux (Hyundai i20) pelo segundo posto, ocupa o terceiro lugar, a 26,7 segundos de Ogier.
O sueco Oliver Solberg (Toyota Yaris) recuperou até à quarta posição, a 41,3 segundos do líder, depois de ter perdido quase um minuto devido à chuva e aos problemas de visibilidade provocados pelo embaciamento do para-brisas.
O letão Martins Sesks (Ford Puma) terminou o dia no quinto lugar, beneficiando dos problemas sentidos por vários adversários, enquanto Fourmaux caiu para sexto depois de perder cerca de minuto e meio na chuva torrencial da sétima classificativa. O francês ainda reagiu ao vencer o nono troço.
O belga Thierry Neuville (Hyundai i20) ocupa o nono posto, depois de ter danificado a suspensão dianteira esquerda numa saída de estrada.
Neuville conseguiu chegar ao final da classificativa e reparar provisoriamente o automóvel, terminando depois empatado com o japonês Takamoto Katsuta (Toyota Yaris) com o melhor tempo na superespecial que encerrou a jornada.
O irlandês Jon Armstrong (Ford Puma) abandonou após uma saída de estrada no terceiro troço, enquanto o finlandês Esapekka Lappi (Hyundai i20) capotou na classificativa seguinte, sem consequências físicas para a equipa.
No WRC2, o estónio Robert Virves lidera a categoria e ocupa o 10.º lugar da classificação geral.
O Rali da Finlândia prossegue no sábado, com mais 125,7 quilómetros cronometrados.
“Foi um dia muito bom. Esta tarde foi muito complicada e pouco agradável para todos, mas conseguimos superar as dificuldades”, afirmou o piloto francês, campeão mundial em título.
Elfyn Evans, líder do Mundial, beneficiou da posição de saída quando a chuva se intensificou e venceu a sétima classificativa, subindo ao terceiro lugar. O britânico ultrapassou depois o finlandês Sami Pajari (Toyota Yaris) no oitavo troço, terminando o dia na segunda posição.
Pajari, que protagonizou durante a manhã uma luta cerrada com o francês Adrien Fourmaux (Hyundai i20) pelo segundo posto, ocupa o terceiro lugar, a 26,7 segundos de Ogier.
O sueco Oliver Solberg (Toyota Yaris) recuperou até à quarta posição, a 41,3 segundos do líder, depois de ter perdido quase um minuto devido à chuva e aos problemas de visibilidade provocados pelo embaciamento do para-brisas.
O letão Martins Sesks (Ford Puma) terminou o dia no quinto lugar, beneficiando dos problemas sentidos por vários adversários, enquanto Fourmaux caiu para sexto depois de perder cerca de minuto e meio na chuva torrencial da sétima classificativa. O francês ainda reagiu ao vencer o nono troço.
O belga Thierry Neuville (Hyundai i20) ocupa o nono posto, depois de ter danificado a suspensão dianteira esquerda numa saída de estrada.
Neuville conseguiu chegar ao final da classificativa e reparar provisoriamente o automóvel, terminando depois empatado com o japonês Takamoto Katsuta (Toyota Yaris) com o melhor tempo na superespecial que encerrou a jornada.
O irlandês Jon Armstrong (Ford Puma) abandonou após uma saída de estrada no terceiro troço, enquanto o finlandês Esapekka Lappi (Hyundai i20) capotou na classificativa seguinte, sem consequências físicas para a equipa.
No WRC2, o estónio Robert Virves lidera a categoria e ocupa o 10.º lugar da classificação geral.
O Rali da Finlândia prossegue no sábado, com mais 125,7 quilómetros cronometrados.
(Com Lusa)