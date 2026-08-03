Ogier confirma presença nas quatro últimas provas do Mundial de ralis

“Depois de uma excelente prestação, o Rali da Finlândia não terminou, obviamente, como planeado e as nossas esperanças no campeonato estão mais ou menos acabadas. Ainda assim, faltam quatro provas esta temporada e eu e o Vincent Landais [habitual navegador, que esteve ausente na Finlândia] estaremos presentes, com um único objetivo: vencê-las todas”, escreveu o piloto francês nas suas redes sociais.



Ogier ocupa o quinto lugar do Mundial, com 139 pontos, a 62 do líder, o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris), quando ainda faltam disputar os ralis do Paraguai, Chile, Itália-Sardenha e Arábia Saudita (140 pontos em disputa).



O atual campeão mundial tinha previsto disputar apenas parte da temporada, apontando inicialmente para 10 das 14 provas, admitindo acrescentar outra ronda caso se mantivesse na luta pelo 10.º título da carreira, feito inédito na história do Mundial de Ralis.



A presença nas últimas quatro etapas prolongará, assim, o programa do piloto de 42 anos, que procurará aumentar o número de vitórias antes do encerramento do campeonato, em novembro.



Ogier estava na liderança do Rali da Finlândia quando o Toyota saiu da estrada a alta velocidade e capotou várias vezes na segunda passagem por Västilä, a 17.ª classificativa da prova.



O francês e o navegador Julien Ingrassia abandonaram o automóvel pelos próprios meios, mas foram transportados para um hospital em Tampere, onde permaneceram durante a noite para exames de precaução.



Os dois revelaram posteriormente que se encontravam bem, apesar do impacto violento. Ingrassia, que acompanhou Ogier na conquista de oito títulos mundiais, regressou pontualmente à competição para substituir Vincent Landais, ausente da prova finlandesa devido a uma emergência familiar.



Antes do acidente, Ogier liderava com 20,9 segundos de vantagem e tinha controlado a prova desde a manhã de sexta-feira. O abandono permitiu ao finlandês Sami Pajari (Toyota Yaris) herdar o comando e alcançar a segunda vitória consecutiva no Mundial.



O resultado sem pontuar na Finlândia fez Ogier cair para o quinto lugar do campeonato, atrás de Evans, Pajari, do japonês Takamoto Katsuta e do sueco Oliver Solberg, todos pilotos da Toyota.



A próxima prova do Mundial é o Rali do Paraguai, entre 27 e 30 de agosto, seguindo-se o Chile, de 10 a 13 de setembro, a Sardenha, de 01 a 04 de outubro, e a Arábia Saudita, de 11 a 14 de novembro.