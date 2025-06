Ogier e Tänak na liderança do rali da Acrópole

O campeão mundial em título, o belga Thierry Neuville (Hyundai) foi o quinto melhor, a 1,1 segundos dos líderes, e atrás do francês Adrien Fourmaux, a um segundo de Ogier e Tänak, enquanto o britânico Elfyn Evans, líder do mundial, ficou a 1,5 segundos.O rali da Acrópole, sétimo das 14 etapas do Mundial, prossegue esta sexta-feira, com seis troços cronometrados.