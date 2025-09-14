Ogier ganha no Chile e lidera Mundial de Ralis

Ogier, que conseguiu o 66.º triunfo da carreira, terminou a prova com o tempo de 2:51.16,5 horas, batendo o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris) por 10,3 segundos, com o também gaulês Adrien Fourmaux (Hyundai i20) em terceiro, a 43,7.



Apesar de ter falhado três das 11 provas já disputadas (Suécia, Quénia e Estónia), Ogier somou o quinto triunfo da temporada, ultrapassando Evans no comando do campeonato por apenas dois pontos.



No Chile, o piloto francês, que tem oito títulos mundiais na sua carreira, somou a pontuação máxima, juntando aos 25 pontos pela vitória na prova os cinco pontos extra por ter sido o mais rápido no domingo e mais cinco pontos por ter sido o mais rápido na power stage.



Tal como prometido na véspera, Sébastien Ogier arrancou mais 'acordado' do que nos dias anteriores, vencendo logo a primeira das quatro especiais disputadas hoje.



Evans, que tinha a liderança em jogo, ainda respondeu no troço seguinte, mas Ogier venceria as duas especiais seguintes, rubricando o resultado perfeito, que lhe permite ascender ao comando do campeonato, com mais dois pontos do que Evans.



“Era o que queríamos. Tivemos de lutar um pouco, depois de entrarmos a dormir nos outros dias, mas acabou como queríamos. Agora estou satisfeito por mudarmos para alcatrão”, comentou.



Sébastien Ogier, que decidiu a meio desta temporada regressar para cumprir o que resta do campeonato de forma a lutar pelo nono título mundial, que lhe permite igualar o compatriota Sébastien Loeb, venceu em Monte Carlo, em Portugal, na Sardenha, no Paraguai e, agora, no Chile.



O belga Thierry Neuville (Hyundai i20), campeão em título, foi apenas quarto classificado, vendo-se batido na power stage por apenas 0,4 segundos.



O finlandês Sami Pajari (Toyota Yaris) conseguiu suster o ataque final do compatriota Kalle Rovanperä (Toyota Yaris), que terminou em sexto, a 32,3 segundos de Pajari, depois de ter perdido mais de um minuto na sexta-feira depois de ter cometido um erro que lhe provocou danos numa roda.



Ogier tem, agora, 224 pontos contra os 222 de Evans, com Kalle Rovanperä em terceiro, com 203. Ott Tänak (Hyundai i20) é o quarto, com 181 e Neuville o quinto, com 166.



Entre os construtores, lidera a Toyota, com 572 pontos contra os 447 da Hyundai e os 157 da M-Sport Ford.



No WRC2, o sueco Oliver Solberg (Toyota Yaris) venceu, com 40,4 segundos de avanço para o russo Nikolay Gryazin (Skoda Fabia), e sagrou-se campeão mundial da segunda categoria.



Segue-se, agora, o Rali do Centro Europeu, de 16 a 18 de outubro, que antecede o Rali do Japão (06 a 09 de novembro) e o da Arábia Saudita (26 a 29 de novembro).