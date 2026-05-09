Ogier perto de novo êxito no Rali de Portugal





(Com Lusa)

O atual campeão mundial em título e vencedor da edição de 2025, chegou ao final da superespecial de Lousada, que encerrou a jornada de hoje, com 21,9 segundos de vantagem sobre o belga Thierry Neuville (Hyundai i20) e 25,8 sobre o finlandês Sami Pajari (Toyota Yaris), que é o terceiro.Ogier foi quem melhor se deu com as difíceis condições do terreno que os pilotos enfrentaram durante a tarde, com a chuva a cair com intensidade e a deixar sobretudo os troços de Amarante, Paredes e a superespecial de Lousada com condições de aderência muito complicadas.“Foi uma tarde incrível com estas condições. Estes que estão aqui [em Lousada] são verdadeiros adeptos e não conseguimos dar-lhes o melhor espetáculo. Mas foi um bom dia para nós”, frisou Ogier.O campeão mundial partiu para a secção da tarde no segundo lugar, a meio segundo do sueco Oliver Solberg (Toyota Yaris). Mas logo no troço de Felgueiras saltou para o comando, numa altura em que a chuva ainda não tinha passado de ameaça.O piloto francês saiu do parque de assistência com o seu Toyota afinado para condições de chuva e lama e isso notou-se especialmente a partir de Amarante.Foi nesse troço, o mais longo da prova, com 26 quilómetros, que a água caiu em força e Ogier foi o mais rápido, com 11,2 segundos sobre o surpreendente letão Martin Sesks (Ford Puma) e 11,9 sobre Solberg.O campeão mundial chegava, então, ao troço de Paredes, onde esta manhã deixou ficar mais de 19 segundos, com uma liderança de 16 segundos face a Neuville.Em mais uma lição de condução e estratégia, Ogier voltou a fazer o melhor tempo, com 3,7 segundos de vantagem sobre o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris) e 4,2 sobre Neuville.“Esta foi uma das piores especiais da minha carreira [de manhã], ainda não sei como foi possível perder tanto tempo. Esta tarde viemos com afinações de chuva e isso ajudou”, explicava o piloto da Toyota, nove vezes campeão mundial.A superespecial de Lousada também se apresentava encharcada e o irlandês Josh McErlean (Ford Puma) foi a primeira vítima, desistindo após bater com violência no muro logo nas primeiras curvas, interrompendo a sessão por cerca de 15 minutos.Oliver Solberg foi quem melhor se adaptou às difíceis condições do traçado e venceu, com 3,5 segundos de avanço para Ogier e 3,8 sobre Pajari. Thierry Neuville voltou a perder tempo para o comandante, cedendo mais 1,7 segundos para Ogier.O piloto francês chega, assim, ao derradeiro dia do Rali de Portugal com 21,9 segundos de vantagem sobre o belga da Hyundai e 25,8 sobre Pajari.No domingo, os pilotos têm pela frente quatro especiais, com duplas passagens por Vieira do Minho e Fafe, com o salto da pedra sentada, com um total de 65,6 quilómetros cronometrados.Nos WRC2, o finlandês Teemu Suninen (Toyota Yaris) saltou para o comando em Lousada, com 0,9 segundos de vantagem sobre o espanhol Jan Solans (Skoda Fabia) e 47,7 sobre o finlandês Roope Khoronen (Toyota Yaris).Com as contas do Campeonato de Portugal já fechadas desde o final de sexta-feira, Armindo Araújo (Skoda Fabia) tem sido o melhor representante luso ao longo do dia dos três que ainda permanecem em prova. Segue-se Paulo Neto (Toyota Yaris) e Tiago Silva (Skoda Fabia).Diogo Salvi (Skoda Fabia) desistiu com uma saída de estrada em Paredes, ao final da manhã. Hélder Miranda (Peugeot 208) parou após a segunda passagem com Cabeceiras, com um eixo partido, no mesmo troço em que Ricardo Filipe (Skoda Fabia) desistiu após uma saída de pista.Já Diogo Marujo (Skoda Fabia), que já tinha sofrido um despiste na quinta-feira, voltou a bater, mas agora em Lousada e já não conseguiu terminar a superespecial que encerrou o dia.