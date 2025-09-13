Oliveira 16.º na `sprint race` em San Marino, Bezzechi vence

O piloto português Miguel Oliveira (Yamaha) obteve a 16.ª posição na corrida sprint do Grande Prémio de San Marino, 16.ª prova do Mundial de MotoGP, em que Marco Bezzecchi (Aprilia) aproveitou a queda de Marc Márquez (Ducati) para vencer.
Oliveira, que arrancou do 13.º lugar, concluiu a prova a 17,576 segundos do vencedor, com o espanhol Alex Márquez (Ducati) na segunda posição, a um segundo exato de Bezzecchi, e o italiano Fábio DiGiannantonio (Ducati) na terceira, a 2,551.
O italiano Marco Bezzecchi largou da 'pole position', mas foi Marc Márquez a colocar-se rapidamente no comando. Contudo, na sétima volta, viria a cair quando liderava sozinho, sendo forçado a abandonar.
Após 15 corridas sprint sempre a pontuar, Marc Márquez ficou pela primeira vez a zeros ao sábado. O piloto espanhol e líder do campeonato só tinha cedido uma até agora, no GP da Gã-Bretanha, e para o seu irmão Alex.
O mais novo dos Márquez terá de conquistar 10 pontos a Marc na corrida principal de domingo para evitar que o líder do campeonato possa festejar o campeonato na ronda seguinte, no Japão.
Quem ficou já arredado de lutar pelo título foi o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que hoje foi 13.º classificado.
Campeão em 2022 e 2023, ‘Pecco’ Bagnaia lutou pelo título de 2024 até à última prova com o espanhol Jorge Martin (Aprilia).
Mas esta época, tendo Marc Márquez como companheiro de equipa, tem sentido problemas em adaptar-se à Ducati, o que tem afetado também a sua confiança.
Com os resultados de hoje, a batalha pela coroa resume-se a uma luta de irmãos. Marc Márquez mantém o comando do campeonato, com 467 pontos, mais 187 do que o irmão Alex, que segue em segundo, com 280. Francesco Bagnaia é o terceiro, com 228, já fora da luta pelo título. Miguel Oliveira é 22.º, com 10 pontos.
No domingo disputa-se a corrida principal.
