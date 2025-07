Oliveira 17.º nos treinos cronometrados do GP da Alemanha

O piloto natural de Almada fez a sua melhor volta em 1.20,202 minutos, terminando a 1,131 segundos do mais rápido, o italiano Fabio DiGiannantonio (Ducati), que bateu o espanhol Alex Márquez (Ducati) por 0,337 segundos, com o irmão Marc Márquez (Ducati) em terceiro, a 0,390.



Com estes resultados, Miguel Oliveira terá de disputar a primeira das duas fases da qualificação, a Q1, de forma a tentar garantir um dos dois primeiros lugares, que dão acesso à fase seguinte, a Q2, onde se discute a pole position.



O piloto luso foi o terceiro dos quatro pilotos da Yamaha, com Alex Rins, da equipa oficial do construtor nipónico, a fechar o dia no 19.º lugar.



Já Fabio Quartararo, também da equipa oficial, foi o quarto classificado enquanto o australiano Jack Miller, colega do português na Prima Pramac, foi oitavo. Os dois garantiram a passagem direta à Q2, uma vez que terminaram entre os 10 primeiros dos treinos cronometrados.



Já durante a manhã, nos primeiros treinos livres, Miguel Oliveira tinha sido o 10.º mais rápido, fechando a sessão matinal a 0,718 segundos do mais rápido, o espanhol Marc Márquez (Ducati).



Sábado disputa-se a qualificação durante a manhã e a corrida sprint à tarde.



Marc Márquez chega a esta ronda, disputada no traçado de Sachsenring, na liderança do campeonato, com 307 pontos, Miguel Oliveira é 23.º, com seis.