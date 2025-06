Oliveira 20.º nos treinos do GP de Aragão

Miguel Oliveira efetuou a sua melhor volta ao circuito localizado no município espanhol de Alcañiz em 1.48,290 minutos, ficando a mais de um segundo do objetivo de concluir a sessão entre os 10 mais rápidos e dispensar a presença na primeira sessão de qualificação, no sábado.



O piloto português, de 30 anos, foi o penúltimo colocado dos treinos, apenas à frente do tailandês Somkiat Chantra (Honda) e muito distante do espanhol Marc Márquez (Ducati), líder do campeonato da categoria rainha, que efetuou a melhor marca, com 1.46,397 minutos



Miguel Oliveira precisa de terminar entre os dois primeiros classificados na primeira sessão de qualificação, para ser juntar aos 10 pilotos apurados hoje diretamente para a segunda e lutar por uma boa posição na grelha de partida.