Oliveira cai e desiste na Argentina

O piloto luso, que largou da 17.ª posição, viu-se envolvido numa queda com o espanhol Fermin Aldeguer (Ducati), quando seguia na 14.ª posição, à frente do piloto espanhol. Os comissários decidiram investigar o incidente após a corrida.



A prova foi ganha pelo espanhol Marc Márquez (Ducati), que mantém o pleno esta temporada (já vencera a sprint e a corrida principal do GP da Tailândia), depois de bater o irmão Alex Márquez (Ducati) por 0,903 segundos, com o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) em terceiro, a 3,859.



Marc Márquez, que procura igualar este ano Valentino Rossi com um sétimo título mundial, garantira a 'pole position' durante a manhã, ao ser o mais rápido na qualificação. Ao seu lado, da primeira linha da grelha, largou o irmão Alex e o francês Johan Zarco (Honda).



No entanto, o piloto gaulês fez uma má partida e atrasou-se, enquanto os dois irmãos seguiram na frente da corrida sem serem importunados.



Já Miguel Oliveira viria a ser abalroado por Aldeguer na quinta das 12 voltas previstas, quando recuperava posições na classificação.



O piloto luso teve de passar pelo centro médico do circuito com queixas numa clavícula.



Marc Márquez acabaria por vencer, impondo-se à concorrência com menos de um segundo de vantagem.



“A traseira esteve fenomenal. Ataquei, ataquei mas a diferença para o Alex nunca cresceu. A certa altura o ritmo dele abrandou e consegui ganhar um pouco de vantagem”, explicou Márquez, que espera um duelo “duro” na corrida principal de domingo.



Com estes resultados, Marc Márquez alargou a vantagem na frente do campeonato, tendo, agora, 49 pontos, mais 11 do que Alex Márquez, que é segundo.



Já Miguel Oliveira perdeu uma posição, caindo para 17.º, com dois pontos.