Oliveira diz que há “grande margem para melhorar” no GP do Japão

Oliveira terminou o dia a 0,828 segundos do mais rápido, o sul-africano Brad Binder (KTM), que deixou o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), campeão em título, a 0,029 segundos, com o espanhol Aleix Espargaró (Aprilia) em terceiro, a 0,295 segundos.



“Não estou satisfeito com a forma como decorreu o dia. Terminei em 11.º quando o objetivo era estar no top 10”, lamentou o piloto natural de Almada.



O português explicou que a sessão até “estava a correr bem mas, na última volta”, apanhou “duas bandeiras amarelas”, que lhe roubaram a possibilidade de fazer melhor tempo.



“Poderia ter sido mais rápido, mas não sei se isso teria sido suficiente”, sublinhou o piloto da RNF Aprilia.



Assim, Miguel Oliveira diz que no sábado vai “tentar melhorar, especialmente na velocidade a uma volta”, de forma a conseguir um bom resultado na qualificação.



“Quando usei o pneu macio a meio da sessão, com a configuração de corrida, estive muito perto das minhas voltas mais rápidas, pelo que ainda há muito espaço para melhorar”, concluiu o piloto luso.



No sábado, disputam-se as duas fases da qualificação, Q1 e Q2, e a corrida sprint.



O GP do Japão é a 14.ª de 20 provas da temporada.