Oliveira sai em 17.º para o GP da Áustria

O piloto luso não conseguiu passar da primeira fase da qualificação, a Q1, onde fez o sexto tempo, rodando em 1.29,613 minutos, ficando a 0,382 segundos do mais rápido dessa fase, o espanhol Aleix Espargaró (Aprilia).



O italiano Enea Bastianini (Ducati) conquistou a primeira ‘pole position’ da carreira, ao rodar em 1.28,772 minutos, batendo o compatriota Francesco Bagnaia (Ducati) por 0,024 segundos, com o australiano Jack Miller (Ducati) em terceiro, a 0,109 segundos de Bastianini.



Miguel Oliveira já tinha sido o 18.º na terceira sessão de treinos livres, disputada esta manhã, depois de ter estado entre os dez mais rápidos durante grande parte da sessão.



Na quarta sessão de treinos livres, destinada às últimas afinações de corrida, o piloto natural de Almada foi o nono mais rápido.



O Grande Prémio da Áustria é a 13.ª prova da temporada.



O francês Fábio Quartararo (Yamaha) chega na liderança, com 180 pontos enquanto Miguel Oliveira é 10.º, com 81.



A corrida terá 28 voltas.