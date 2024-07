Oliver Bearman na escuderia de F1 Haas

O inglês estreou-se esta temporada na F1, em março, na Arábia Saudita, em substituição do espanhol Carlos Sainz, que foi operado a uma apendicite, tornando-se o terceiro piloto mais jovem a participar na categoria rainha do desporto automóvel.Bearman vai substituir o alemão Nico Hülkenberg, que se juntará à Sauber (Audi, a partir de 2026) no fim desta temporada, enquanto o outro piloto da escuderia norte-americana, o dinamarquês Kevin Magnussen, também está no último ano de contrato.