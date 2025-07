Oliver Rowland é campeão mundial de Fórmula E

O piloto português foi nono classificado, a 9,072 segundos do vencedor, o neozelandês Nick Cassidy (Jaguar).



O quarto lugar de Rowland foi suficiente para festejar, desde já, o título, quando falta disputar a jornada dupla prevista para Londres.



“Em primeiro lugar, quero dar os parabéns ao Oliver Rowland, é claramente um justo campeão, merece inteiramente este título”, começou por dizer o piloto luso.



Félix da Costa contou, depois, que este fim de semana “era para trazer muitos e bons pontos para casa, mas, infelizmente, não é esse o caso”.



“Não por falta de competitividade, mas pela penalização na corrida de sábado”, em que tinha terminado inicialmente na terceira posição, referiu.



No entanto, viria a baixar a 10.º após uma penalização por toque num adversário, num dia em que foi atirado às barreiras, nos treinos livres, pelo companheiro de equipa, o alemão Pascal Wherlein.



“Já hoje temos de analisar, mas claramente não otimizámos a estratégia na gestão de energia nem a ativação final do attack mode. Por vezes, as corridas são mesmo assim. Apesar de tudo, o importante é que mantemos a liderança no campeonato de equipas. Agora, é trabalhar para a última jornada dupla em Londres, onde o objetivo é claro: vencer o título de equipas e chegar a segundo no campeonato de pilotos", concluiu.



A prova londrina disputa-se a 20 e 21 de julho.