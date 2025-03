Oscar Piastri conquista primeira `pole position` da carreira no GP da China

Piastri, que tinha sido segundo classificado na corrida sprint disputada horas antes, dominou a sessão de qualificação, que terminou com o tempo de 1.30,641 minutos. O britânico George Russell (Mercedes) parte ao seu lado na primeira linha da grelha, depois de ficar a 0,082 segundos, com o britânico Lando Norris (McLaren) em terceiro, a 0,152.



“Na Q1 e na Q2 estava a debater-me com o carro mas ele ganhou vida na Q3. Estou extasiado por estar na pole”, comentou o piloto australiano, de 23 anos.



O piloto da McLaren já tinha o melhor tempo da sessão desde a primeira tentativa de volta lançada. Mas, nos derradeiros instantes, ainda melhorou 0,061 segundos ao seu tempo, o que o deixou a salvo de surpresas, como a de George Russell, que por pouco não lhe roubava a estreia no degrau mais alto do pódio na qualificação.



“É incrível. Foi uma das qualificações mais duras que já fiz em muito tempo. Nada parecia funcionar mas a última volta foi fenomenal. Na última, as coisas funcionaram. Fiquei um pouco surpreendido mas sabia que era uma boa volta”, explicou o britânico.



O campeão Max Verstappen (Red Bull) foi, assim, relegado para a quarta posição e admitiu que a única forma que vê para vencer a corrida de domingo é se “todos os outros [que estão à frente] desistirem”.



O britânico Lewis Hamilton (Ferrari), que ao início do dia venceu a corrida sprint, a primeira com as cores da Ferrari, não foi além do quinto lugar da grelha.



Domingo disputa-se a corrida principal do GP da China, segunda ronda da temporada.



Lando Norris lidera o campeonato, com 26 pontos, mais dois do que Max Verstappen, campeão em título.