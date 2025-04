Oscar Piastri garante `pole position` no Bahrain

Piastri, que já tinha garantido a pole position no GP da China deste ano, fez o melhor tempo em 1.29,841 minutos, batendo o britânico George Russell (Mercedes) por 0,168 segundos, com o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) a ser o terceiro mais rápido da sessão, a 0,334.



No entanto, Russell viria a ser penalizado duas horas depois da sessão pelos comissários, juntamente com o seu companheiro de equipa, o italiano Kimi Antonelli (Mercedes), perdendo um lugar na grelha cada um.



Russell sairá, assim, do terceiro lugar (por troca com Leclerc) e Antonelli do quinto (por troca com o francês Pierre Gasly, da Alpine).



A penalização surgiu devido a um erro da equipa germânica durante a segunda das três fases da qualificação (Q2). O francês Esteban Ocon (Haas) despistou-se de forma aparatosa e obrigou à paragem da sessão com bandeiras vermelhas.



Quando a sessão estava prestes a ser retomada, a Mercedes mandou os seus carros para a via das boxes antes da autorização oficial para a saída da garagem.



Mesmo com estas penalizações, o campeão em título Max Verstappen (Red Bull) não foi além do sétimo lugar da grelha. O piloto neerlandês queixou-se da instabilidade do monolugar ao longo deste fim de semana.



“Temos de investigar para perceber as razões dessa instabilidade”, frisou.



Pior está o britânico Lewis Hamilton (Ferrari), que não foi além da nona posição, atrás do espanhol Carlos Sainz (Williams), a quem tirou o lugar na escuderia italiana.



O japonês Yuki Tsunoda (Red Bull) fechou o lote dos 10 mais rápidos.



Domingo disputa-se a corrida.