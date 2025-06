Ott Tänak domina Rali da Acrópole e está mais perto da vitória

Tänak terminou o dia de hoje com o tempo de 2:56.31,7 horas, deixando na segunda posição o francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris), a 43,6 segundos, e o também francês Adrien Fourmaux (Hyundai i20) em terceiro, a 2.08 minutos.

Tal como na véspera, o dia foi muito abrasivo, com altas temperaturas e os caminhos gregos muito destruídos e com muita pedra solta, a provocar furos e estragos nos carros.

"Foi muito bom para nós. As pistas são muito exigentes. Tivemos uma boa posição em pista e o carro foi melhorando ao longo ao dia", comentou o estónio.

Adrien Fourmaux foi um dos azarados, tendo perdido o segundo lugar para Ogier devido a um erro cometido a meio do dia (bateu numa pedra e danificou a suspensão traseira), o que lhe custou cerca de um minuto para o compatriota, que está já muito longe da liderança.

"Teria sido bom poder atacar, mas o essencial é ficar afastado de problemas", disse Ogier.

O britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris), líder do campeonato, volta a sentir muitas dificuldades nos pisos de terra, tal como já tinha acontecido em Portugal e na Sardenha. Perdeu já 3.04,4 minutos para Tänak, mas está em quarto e à frente do principal rival do campeonato, o belga Thierry Neuville (Hyundai i20), campeão em título.

Neuville, que já sofreu três furos, é o quinto classificado, a 4.17,7 minutos.

Pelo caminho ficaram já o finlandês Kalle Rovamperä (Toyota Yaris) e o japonês Takamoto Katsuta (Toyota Yaris).

No domingo, disputam-se mais quatro especiais, num total de 50 quilómetros cronometrados.