Ott Tänak lidera Rali da Finlândia após super especial

Tänak gastou 2.04 minutos para cumprir os 2,58 quilómetros da superespecial, deixando na segunda posição o belga Thierry Neuville (Hyundai i20), campeão mundial em título, a 1,3 segundos, com o francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris) em terceiro, a 1,5.



Tänak chegou a esta ronda na liderança do campeonato, com um ponto de vantagem sobre o galês Elfyn Evans (Toyota Yaris), que hoje foi apenas o sexto mais rápido.



Por ser líder do campeonato, o piloto estónio terá de abrir as pistas ao longo do dia de sábado.



“Vamos ver [como corre]. Será um dia longo mas é sempre positivo ter um bom arranque”, frisou Tänak.



Para sexta-feira estão previstas nove especiais, com um total de 115 quilómetros cronometrados.