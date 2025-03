Ott Tänak lidera Rali Safari

Tänak começou o dia na quarta posição, na superespecial de abertura, mas atacou no segundo troço, mais longo e mais técnico, terminando o tempo de 09.52,3 minutos, com uma vantagem de 02,4 segundos para o japonês Takamoto Katsuta (Toyota Yaris) e 02,6 para o luxemburguês Gregoire Munster (Ford Puma).



“Para mim, correu tudo bem”, disse o estónio, campeão mundial em 2019.



O piloto da Hyundai diz acreditar que “a primeira etapa de amanhã (sexta-feira) vai ser esclarecedora”, anotou.



Segundo explicou, será uma das mais decisivas da prova africana, pois “é supercomplicada, muito exigente e, ao mesmo tempo, longa”, com 31,40 quilómetros.



“Acho que o dia todo será um grande espetáculo”, disse o piloto da marca sul-coreana.



À perna terá o japonês Takamoto Katsuta, que já subiu ao pódio por três vezes no Quénia e quinta-feira só não terminou na liderança devido a um pequeno erro num gancho à esquerda, em que falhou o ponto de travagem.



Esta sexta-feira disputa-se o primeiro dia completo, com oito especiais e um total de 157 quilómetros cronometrados.