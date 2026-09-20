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Pedro Acosta estreia-se a vencer e dá à KTM triunfo que escapava desde Oliveira
O espanhol Pedro Acosta (KTM) conquistou hoje a primeira vitória num Grande Prémio de MotoGP, na Áustria, devolvendo à marca austríaca um triunfo em corridas principais que escapava desde o sucesso de Miguel Oliveira na Tailândia, em 2022.
Acosta terminou as 28 voltas ao circuito Red Bull Ring, em Spielberg, à frente do compatriota Jorge Martín (Aprilia), segundo classificado, a 1,017 segundos, e do italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), terceiro, a 1,209.
Na terceira temporada na categoria principal, na qual se estreou em 2024, Acosta conseguiu finalmente vencer uma corrida de domingo, um dia depois de ter caído quando liderava a sprint, a três voltas do final desta 15.ª ronda da temporada.
“Ainda me lembro da última vez, em Moto2, na Indonésia. A primeira [vitória] é sempre especial. Ontem [sábado] queria dar uma prenda aos adeptos, mas cometi um erro”, afirmou o vencedor, que celebrou precisamente na curva onde caiu na véspera, deitando a mota e atirando-se ao chão, como que exorcizando o erro cometido.
O espanhol destacou o significado de conquistar este resultado perante os adeptos da KTM, no país de origem do construtor: “Estou muito feliz pelos adeptos, que merecem mais do que eu. Dar-lhes esta alegria é incrível”, frisou.
A vitória encerrou um período de quase quatro anos sem a KTM ganhar um Grande Prémio de MotoGP, desde o sucesso de Miguel Oliveira na Tailândia, em 02 de outubro de 2022. Nessa temporada, o português também venceu na Indonésia.
Acosta tornou-se o terceiro piloto a vencer com a KTM no Red Bull Ring, depois de Oliveira, que ali conquistou o seu primeiro triunfo em MotoGP no GP da Estíria de 2020, e do sul-africano Brad Binder, vencedor do GP da Áustria de 2021.
O resultado permitiu ainda ao espanhol somar três pódios consecutivos em grandes prémios pela primeira vez na categoria principal.
Na corrida de hoje, Acosta partiu do terceiro lugar da grelha, perdeu posições no arranque e iniciou depois a recuperação. Superou o japonês Ai Ogura (Aprilia), ultrapassou Bezzecchi e assumiu o comando na nona volta, ao passar Martín, que liderava, à saída da chicane.
O piloto da KTM conseguiu afastar-se progressivamente, enquanto Martín teve de defender o segundo lugar perante a aproximação do companheiro de equipa italiano.
“É incrível. Parabéns ao Pedro, estou muito feliz por ele. Estava tudo controlado, mas ele foi-se afastando. Tentei aumentar o ritmo, mas o meu pneu traseiro estava destruído”, explicou o madrileno, campeão em 2024.
Apesar de não conseguir repetir o triunfo da sprint, o espanhol reforçou a liderança do campeonato, passando a dispor de 12 pontos de vantagem sobre o compatriota Marc Márquez (Ducati), quinto classificado, a 7,339 segundos, e de 42 face a Bezzecchi.
O segundo lugar de Martín constitui também o melhor resultado da Aprilia numa corrida principal no Red Bull Ring, superando o terceiro posto de Bezzecchi em 2025. Ducati e KTM continuam a ser os únicos construtores a vencer grandes prémios neste circuito desde o regresso ao calendário, em 2016.
Ogura terminou em quarto, colocando três Aprilia entre os quatro primeiros, enquanto Márquez recuperou até quinto, depois de ter caído para sétimo na sequência de um erro de travagem.
Com estes resultados, Jorge Martin chegou aos 306 pontos, contra os 294 de Marc Márquez e os 264 de Bezzecchi. Acosta ganhou duas posições e é, agora, o quarto classificado, com 234 pontos.
A próxima ronda será o GP do Japão, dentro de duas semanas.
Na terceira temporada na categoria principal, na qual se estreou em 2024, Acosta conseguiu finalmente vencer uma corrida de domingo, um dia depois de ter caído quando liderava a sprint, a três voltas do final desta 15.ª ronda da temporada.
“Ainda me lembro da última vez, em Moto2, na Indonésia. A primeira [vitória] é sempre especial. Ontem [sábado] queria dar uma prenda aos adeptos, mas cometi um erro”, afirmou o vencedor, que celebrou precisamente na curva onde caiu na véspera, deitando a mota e atirando-se ao chão, como que exorcizando o erro cometido.
O espanhol destacou o significado de conquistar este resultado perante os adeptos da KTM, no país de origem do construtor: “Estou muito feliz pelos adeptos, que merecem mais do que eu. Dar-lhes esta alegria é incrível”, frisou.
A vitória encerrou um período de quase quatro anos sem a KTM ganhar um Grande Prémio de MotoGP, desde o sucesso de Miguel Oliveira na Tailândia, em 02 de outubro de 2022. Nessa temporada, o português também venceu na Indonésia.
Acosta tornou-se o terceiro piloto a vencer com a KTM no Red Bull Ring, depois de Oliveira, que ali conquistou o seu primeiro triunfo em MotoGP no GP da Estíria de 2020, e do sul-africano Brad Binder, vencedor do GP da Áustria de 2021.
O resultado permitiu ainda ao espanhol somar três pódios consecutivos em grandes prémios pela primeira vez na categoria principal.
Na corrida de hoje, Acosta partiu do terceiro lugar da grelha, perdeu posições no arranque e iniciou depois a recuperação. Superou o japonês Ai Ogura (Aprilia), ultrapassou Bezzecchi e assumiu o comando na nona volta, ao passar Martín, que liderava, à saída da chicane.
O piloto da KTM conseguiu afastar-se progressivamente, enquanto Martín teve de defender o segundo lugar perante a aproximação do companheiro de equipa italiano.
“É incrível. Parabéns ao Pedro, estou muito feliz por ele. Estava tudo controlado, mas ele foi-se afastando. Tentei aumentar o ritmo, mas o meu pneu traseiro estava destruído”, explicou o madrileno, campeão em 2024.
Apesar de não conseguir repetir o triunfo da sprint, o espanhol reforçou a liderança do campeonato, passando a dispor de 12 pontos de vantagem sobre o compatriota Marc Márquez (Ducati), quinto classificado, a 7,339 segundos, e de 42 face a Bezzecchi.
O segundo lugar de Martín constitui também o melhor resultado da Aprilia numa corrida principal no Red Bull Ring, superando o terceiro posto de Bezzecchi em 2025. Ducati e KTM continuam a ser os únicos construtores a vencer grandes prémios neste circuito desde o regresso ao calendário, em 2016.
Ogura terminou em quarto, colocando três Aprilia entre os quatro primeiros, enquanto Márquez recuperou até quinto, depois de ter caído para sétimo na sequência de um erro de travagem.
Com estes resultados, Jorge Martin chegou aos 306 pontos, contra os 294 de Marc Márquez e os 264 de Bezzecchi. Acosta ganhou duas posições e é, agora, o quarto classificado, com 234 pontos.
A próxima ronda será o GP do Japão, dentro de duas semanas.