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Pedro Acosta substitui Francesco Bagnaia na Ducati
O piloto espanhol Pedro Acosta vai correr na Ducati nas duas próximas temporadas, substituindo no fabricante italiano o italiano Francesco Bagnaia, anunciou hoje a equipa de Borgo Panigale.
“A Ducati Corse está feliz por anunciar que alcançou um acordo com Pedro Acosta para as temporadas 2027 e 2028, equipa à qual se vai juntar no final da época atual, consolidando ainda mais o projeto desportivo da Ducati e confirmando o compromisso da empresa em investir nos melhores jovens talentos do MtoGP”, lê-se no comunicado da equipa.
Segundo a equipa, esta contratação “recompensa as qualidades do espanhol, considerado um dos pilotos mais fortes da sua geração, graças aos títulos mundiais conquistados em Moto3 e Moto2 em apenas três anos desde a sua estreia no Mundial”.
Acosta, de 22 anos, foi ainda eleito o estreante do ano em MotoGP em 2024, terminou em quinto o Mundial de 2025 e já tem 13 pódios, embora ainda não tenha conseguido um triunfo na categoria ‘rainha’.
Esta temporada, ao serviço da KTM, Pedro Acosta é sexto classificado do Mundial de pilotos, a 48 pontos do líder, o italiano Marco Bezzecchi, da Aprilia.
“É um dos jovens mais talentosos e promissores do MotoGP e, em pouco tempo, já mostrou um crescimento incrível ao nível técnico e de competitividade. Acreditamos muito no seu potencial e investir em perfis destes faz parte da estratégia para construir o futuro da Ducati no MotoGP”, disse o diretor executivo da Ducati, Claudio Domenicali.
O anúncio da chegada de Pedro Acosta surge pouco depois de a Ducati ter revelado que o italiano Francesco Bagnaia, campeão mundial em 2022 e 2023, ia deixar a estrutura italiana, após oito temporadas, seis das quais na equipa principal.
Em 2027 e 2028, Pedro Acosta vai ter ao lado, na Ducati Lenovo Team, o espanhol Marc Márquez, heptacampeão mundial de MotoGP e nove vezes campeão do mundo no conjunto das várias categorias, que renovou na terça-feira, depois de, em 2025, ter voltado a conquistar o título da categoria ‘rainha’ ao serviço da equipa italiana.
Segundo a equipa, esta contratação “recompensa as qualidades do espanhol, considerado um dos pilotos mais fortes da sua geração, graças aos títulos mundiais conquistados em Moto3 e Moto2 em apenas três anos desde a sua estreia no Mundial”.
Acosta, de 22 anos, foi ainda eleito o estreante do ano em MotoGP em 2024, terminou em quinto o Mundial de 2025 e já tem 13 pódios, embora ainda não tenha conseguido um triunfo na categoria ‘rainha’.
Esta temporada, ao serviço da KTM, Pedro Acosta é sexto classificado do Mundial de pilotos, a 48 pontos do líder, o italiano Marco Bezzecchi, da Aprilia.
“É um dos jovens mais talentosos e promissores do MotoGP e, em pouco tempo, já mostrou um crescimento incrível ao nível técnico e de competitividade. Acreditamos muito no seu potencial e investir em perfis destes faz parte da estratégia para construir o futuro da Ducati no MotoGP”, disse o diretor executivo da Ducati, Claudio Domenicali.
O anúncio da chegada de Pedro Acosta surge pouco depois de a Ducati ter revelado que o italiano Francesco Bagnaia, campeão mundial em 2022 e 2023, ia deixar a estrutura italiana, após oito temporadas, seis das quais na equipa principal.
Em 2027 e 2028, Pedro Acosta vai ter ao lado, na Ducati Lenovo Team, o espanhol Marc Márquez, heptacampeão mundial de MotoGP e nove vezes campeão do mundo no conjunto das várias categorias, que renovou na terça-feira, depois de, em 2025, ter voltado a conquistar o título da categoria ‘rainha’ ao serviço da equipa italiana.