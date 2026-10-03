Pedro Almeida vence no Algarve e aproxima-se da liderança

Almeida, navegado por António Costa, completou a prova em 1:16.50,8 horas, superando Rafael Rego e Nuno Mota Ribeiro (Toyota Yaris) por 2,2 segundos, enquanto Armindo Araújo e Luís Ramalho (Skoda Fabia) terminaram em terceiro, a 19,5 segundos.



O piloto de Famalicão passou a somar 119 pontos no campeonato, contra os 125 de Rúben Rodrigues, que saiu de estrada no início da segunda etapa e não pontuou nesta ronda.



A desistência do piloto açoriano interrompeu uma sequência de quatro vitórias e um segundo lugar nas cinco provas anteriores, mas permitiu-lhe conservar a liderança quando faltam duas provas para o final da temporada.



Pedro Almeida comandou grande parte do rali, resistindo à pressão de Armindo Araújo e, posteriormente, do seu companheiro de equipa Rafael Rego, que chegou a assumir a liderança antes da última classificativa.



Na ‘Power Stage’, Almeida recuperou o primeiro lugar e confirmou a vitória na estreia em pisos de terra ao volante do Toyota GR Yaris Rally2.



José Pedro Fontes e Inês Ponte (Lancia Ypsilon Rally2) terminaram em quarto, a 45,1 segundos dos vencedores, seguidos de Gonçalo Henriques e Gonçalo Cunha (Hyundai i20), a 1.09,7 minutos.



Ricardo Teodósio e José Teixeira (Citroën C3) foram sextos, a 1.14,4 minutos. Teodósio mantém o terceiro lugar do campeonato, com 85 pontos, apenas mais um do que Armindo Araújo e mais três do que José Pedro Fontes.



Entre os pilotos que abandonaram esteve Pedro Meireles (Skoda Fabia), devido a um problema eletrónico, quando ocupava a décima posição.



Na competição de duas rodas motrizes, Pedro Câmara e João Câmara (Peugeot 208) venceram com 1.33 minutos de vantagem sobre João Rodrigues e Bruno Carvalho, também em Peugeot. Afonso Santos e Mafalda Santos, num carro da mesma marca, completaram o pódio, a 1.49,8 minutos.



João Rodrigues conserva a liderança do campeonato de duas rodas motrizes, com 167 pontos, seguido de Pedro Câmara, com 88, e Hélder Miranda, com 83.



O Campeonato de Portugal de Ralis prossegue de 23 a 25 de outubro, com o Rali Seis Cidades do Norte de Portugal, em Fafe, sétima e penúltima prova da temporada.