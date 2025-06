Piastri aumenta vantagem no Mundial

Piastri, que largou da pole position, gastou 1:32.57,375 horas para cumprir as 66 voltas previstas, batendo o companheiro de equipa, o britânico Lando Norris (McLaren), por 2,471segundos, e o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que foi terceiro, por 10,455 segundos.



Esta foi a sétima vitória da carreira do piloto australiano, quinta esta temporada, depois de ter vencido na China, no Bahrain, na Arábia Saudita e em Miami.



“A verdade é que [o triunfo] nos surpreendeu. Foi um grande fim de semana. Tínhamos um bom ritmo e estou muito orgulhoso do nosso rendimento”, sublinhou Piastri, no final de uma corrida, na qual não participou o canadiano Lance Stroll (Aston Martin) devido a dores num pulso.



Já o neelandês Max Verstappen (Red Bull) arriscou numa estratégia de três paragens que, a certa altura, pareceu funcionar pois passou pela frente da corrida, mas a parte final foi aziaga para o campeão mundial.



Os dois McLaren ficaram inalcançáveis na frente até que, na volta 53, o motor do Mercedes de Kimi Antonelli cedeu e o carro ficou em posição pouco segura na beira do asfalto da pista catalã.



Como resultado, o safety car foi chamado à pista durante seis voltas.



No retomar da corrida, Charles Leclerc conseguiu usar o cone de aspiração e ultrapassar Verstappen, com os dois carros a tocarem-se. O neerlandês ficou também à mercê do britânico George Russell (Mercedes), que o ultrapassou uma volta mais tarde, com um toque pelo meio.



O campeão em título viria a perder o quinto lugar com que cruzou a meta já no final da corrida, depois de ser sancionado com mais 10 segundos de penalização por ter causado uma colisão com Russell no calor da batalha.



Também entre os Ferrari a corrida não foi pacífica, com o muro das boxes a dar indicação ao britânico Lewis Hamilton (Ferrari) para deixar passar Leclerc logo nas primeiras voltas. “Sacrifiquei-me na qualificação para ter estes pneus na corrida”, explicou.



Com estes resultados, Oscar Piastri aumentou de três para 10 os pontos de vantagem no campeonato face ao companheiro de equipa, Lando Norris.



A duas semanas do GP do Canadá, que decorre entre 13 e 15 de junho, Piastri soma, agora, 186 pontos contra os 176 de Norris, enquanto Verstappen mantém o terceiro lugar, mas com 137.