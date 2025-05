Piastri sai à frente no GP de Espanha

O australiano fez a melhor volta da qualificação desta nona corrida da temporada em 1.11,546 minutos, deixando na segunda posição o companheiro de equipa, o britânico Lando Norris (McLaren), a 0,209 segundos, e na terceira o neerlandês Max Verstappen (Red Bull), a 0,302.



O britânico George Russell (Mercedes) ainda esboçou um ataque para lá da hora, mas o melhor que conseguiu foi empatar com Verstappen e ficar na quarta posição.



“Estou muito feliz, foi um bom fim de semana até agora. O carro está bom e conseguimos fazer boas voltas. Não foi a volta perfeita mas, aqui, com os pneus, é muito difícil de fazer”, explicou Piastri.



O piloto da McLaren, que lidera o campeonato com 161 pontos, mais três do que Lando Norris, conquistou a quarta 'pole' da temporada e da carreira, depois de já ter sido o mais rápido em Imola (Emilia Romagna), Bahrain e China.



A McLaren apresentou-se em Barcelona com um ritmo inatingível e antevê-se que apenas seis carros terminem na mesma volta do vencedor.



“Vai ser um GP interessante. Será bom começar na 'pole' pois é uma distância grande até à primeira curva”, frisou Lando Norris.



Max Verstappen ainda tentou, mas admitiu que o terceiro lugar foi o melhor que conseguiu 'espremer' do carro: “Durante todo o fim de semana estivemos atrás deles [McLaren]. É divertido, tirámos o possível do carro. Vamos ver amanhã [domingo] o que podemos fazer”.



A corrida principal do GP de Espanha disputa-se no domingo.