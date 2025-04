Piastri triunfa no Bahrain

Piastri, que largou da ‘pole position’, cortou a meta com 15,499 segundos de vantagem sobre o britânico George Russell (Mercedes), que foi segundo, e 16,273 face ao também britânico, Lando Norris (McLaren), que foi terceiro.



Norris manteve o comando do campeonato, mas agora com três pontos de vantagem sobre Oscar Piastri, que somou o quarto triunfo da carreira e subiu ao segundo lugar, ultrapassando o neerlandês Max Verstappen (Red Bull), sexto em Sakhir.