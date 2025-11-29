Motores
Fórmula1
Piastri vence sprint-race no Catar
O piloto australiano Óscar Piastri (McLaren) venceu a corrida sprint do Grande Prémio de Formula 1 do Catar, penúltimo da temporada, e recuperou dois pontos ao líder Lando Norris, que se pode sagrar campeão do Mundo amanhã.
Piastri, que largou do primeiro lugar da grelha para esta corrida de 19 voltas, cortou a meta com 4,951 segundos de vantagem sobre o britânico George Russell (Mercedes), que terminou na segunda posição, e 6,279 sobre o líder do campeonato, o britânico Lando Norris (McLaren), terceiro.
Esta foi a terceira vitória de Oscar Piastri em corridas sprint, todas neste circuito, depois dos triunfos em 2023 e 2024.
Com estes resultados, Piastri somou oito pontos, mais dois do que Norris e três do que o neerlandês Max Verstappen (Red Bull), que foi apenas quarto classificado.
Piastri largou da pole position pressionado para recuperar os 24 pontos de atraso que tinha para Lando Norris, líder do campeonato, e sabendo que tinha Verstappen em igualdade pontual.
No entanto, o neerlandês partia apenas da sexta posição, atras ainda do espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) e do japonês Yuki Tsunoda (Red Bull).
Enquanto Piastri largou bem e não se deixou surpreender por nenhum adversário, Russell ainda teve de lutar com Norris para segurar a segunda posição.
Atrás deles, Verstappen arrancou bem e aproveitou a luta entre Alonso e Tsunoda para saltar duas posições, para a quarta.
Nas primeiras quatro voltas ainda pressionou Lando Norris, rodando a menos de um segundo do britânico, que aproveitou bem o facto de também estar a menos de um segundo de Russell para ativar o DRS (que elimina o arrasto da asa traseira) e conseguir defender-se.
Verstappen foi-se queixando que o seu carro “salta como um louco” e contentou-se com o quarto lugar.
Com duas corridas por disputar (50 pontos), Lando Norris lidera o campeonato, com 396 pontos, mais 22 do que Pastri, que é segundo, e 25 do que Verstappen, que é terceiro.
Em caso de vitória no domingo, Lando Norris é já campeão, independentemente dos resultados dos adversários.
