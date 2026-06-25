Piloto Francesco Bagnaia troca Ducati pela Aprilia a partir de 2027

Bagnaia, bicampeão mundial de MotoGP com a Ducati, deixa, assim, a equipa oficial de Borgo Panigale no final da presente temporada, depois de uma ligação iniciada em 2021 e marcada por dois títulos mundiais na categoria rainha, em 2022 e 2023.



Na Aprilia, o piloto italiano, de 29 anos, fará equipa com o compatriota Marco Bezzecchi, atual líder do Campeonato do Mundo de MotoGP.



A saída de Bagnaia da Ducati tinha sido anunciada na quarta-feira, estando já confirmado que o seu lugar será ocupado pelo espanhol Pedro Acosta, atualmente ao serviço da KTM.



Conhecido no paddock como “Pecco”, Bagnaia é oriundo da academia de pilotos de Valentino Rossi. Em 2018 foi campeão mundial de Moto2, a categoria intermédia do Mundial de Velocidade, após bater o português Miguel Oliveira, que foi vice-campeão.



Com a Ducati Desmosedici GP, Bagnaia conquistou dois títulos mundiais, 31 vitórias, 63 pódios e 28 pole positions.



Apesar do estatuto de campeão e do histórico recente de sucesso, Bagnaia ocupa atualmente o sétimo lugar do Mundial de MotoGP. No último fim de semana, conseguiu a primeira vitória da temporada, ao vencer a corrida sprint do Grande Prémio da República Checa.



Para a Aprilia, a contratação de Bagnaia é um marco “importante para o motociclismo italiano” e para a “projeção internacional da marca”.



“A chegada de Bagnaia confirma o valor do desporto italiano, que nos últimos meses se distinguiu no panorama mundial graças aos feitos de Kimi Antonelli na Fórmula 1, de Jannik Sinner no ténis e de Federica Brignone nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026”, afirmou Massimo Rivola, responsável da equipa, em comunicado.



O dirigente sublinhou ainda o orgulho da Aprilia em receber um piloto com o currículo de Bagnaia.



“Receber o Pecco enche-nos de orgulho e dá ao desporto italiano um novo destaque internacional. Ter um múltiplo campeão do mundo é uma responsabilidade que estamos impacientes por assumir”, acrescentou.



A mudança de Bagnaia para a Aprilia representa uma das principais movimentações do mercado de pilotos de MotoGP para 2027, e segue-se aos anúncios da renovação de Marc Márquez com a Ducati por mais dois anos e da contratação do também espanhol Pedro Acosta para fazer dupla com o piloto catalão.



Com a chegada anunciada de Francesco Bagnaia à Aprilia, confirma-se a saída do espanhol Jorge Martin, campeão mundial em 2024 com a Ducati privada da Pramac e atual segundo classificado do Mundial de MotoGP, a oito pontos de Marco Bezzecchi.



Martin deverá rumar à Yamaha, numa altura em que os regulamentos técnicos da categoria rainha vão mudar a partir de 2027, com a redução da capacidade máxima dos motores dos atuais 1000cc para os 850cc e o fim das ajudas aerodinâmicas.



