Piloto italiano Nicolò Bulega conquista título mundial de Superbikes

Bulega terminou a 8,590 segundos do vencedor, o espanhol Iker Lecuona (Ducati), que completou as 23 voltas em 34.02,443 minutos, com o italiano Yari Montella, também em Ducati, a concluir em terceiro, a 12,724 segundos.



O novo campeão precisava de terminar entre os cinco primeiros para assegurar o título e confirmou a conquista com mais uma presença no pódio, depois de também ter sido segundo na corrida Superpole, disputada hoje de manhã.



“Estou incrivelmente feliz. Quero agradecer à minha equipa, porque me deu esta oportunidade incrível”, disse Bulega.



O italiano chegou aos 602 pontos, contra os 469 de Lecuona, dispondo de uma vantagem de 133 pontos quando faltam disputar as rondas do Estoril e de Jerez de la Frontera.



Bulega é o segundo italiano a sagrar-se campeão mundial de Superbikes, após Max Biaggi, vencedor em 2010 e 2012.



Lecuona, por seu turno, completou o pleno de vitórias em Cremona, tendo em conta que também tinha triunfado na primeira corrida principal, no sábado, e na corrida Superpole.



Miguel Oliveira (BMW) desistiu na segunda volta da prova, após cair na curva 10, sem consequências físicas.



O português arrancou do oitavo lugar da grelha e recuperou duas posições na partida, ganhando mais uma ainda na primeira volta, antes da queda que terminou com a sua participação.



Foi o segundo abandono de Oliveira neste fim de semana, depois de também ter caído na primeira corrida principal.



Na corrida Superpole, o português tinha terminado em oitavo, recuperando uma posição em relação ao lugar de partida e garantindo essa posição na grelha para a prova que viria a abandonar precocemente.



Oliveira ocupa agora o 12.º lugar do campeonato, com 109 pontos, enquanto Montella é terceiro, com 269.



A próxima ronda será de 09 a 11 de outubro, no Estoril.



