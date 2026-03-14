Piloto japonês Katsuta assume liderança do Rali do Quénia em dia de abandonos

Após o segundo dia, o sueco Oliver Solberg liderava com um segundo de vantagem sobre o francês Sébastien Ogier e 20,5 face ao britânico Elfyn Evans, líder do Mundial.



Evans foi o primeiro a 'cair', obrigado a desistir devido a danos na suspensão traseira direita, enquanto Solberg e Ogier ainda concluíram a especial, mas não conseguiram regressar ao rali.



O sueco enfrentou problemas elétricos e de transmissão, enquanto o francês abandonou devido a uma falha no alternador.



Com o trio fora de prova, Katsuta herdou a liderança, apesar de ter sofrido um furo e de já não dispor de pneu suplente.



As três especiais previstas para o final do dia foram reduzidas a duas por razões de segurança, permitindo ao japonês consolidar o primeiro lugar rumo ao derradeiro dia.



A Hyundai aproveitou a situação para subir na classificação, com o francês Adrien Fourmaux a terminar o dia na segunda posição, a um 1.25 minutos de Katsuta. O finlandês Sami Pajari (Toyota) fechou o top 3, já a 5.29.



O Rali Safari do Quénia termina no domingo, com quatro especiais, incluindo a rápida e icónica Hell’s Gate.



