Piloto Jorge Martín está a "melhorar lentamente" após fraturar 11 costelas

"Jorge Martin sofreu um pneumotórax associado a múltiplas fraturas nas costelas. O quadro clínico do piloto demonstra uma melhoria lenta, mas constante, após exames médicos realizados no centro médico do circuito e, posteriormente, no Hospital Geral Hamad", em Doha, explicou a Aprilia, em comunicado.



‘Martinator’, de 27 anos, “está atualmente em observação”, já que as fraturas nas costelas “causam dor significativa e limitam as atividades físicas básicas".



"Agradeço do fundo do coração a todos que me apoiaram. Foram dias difíceis, mas agora estou a começar a movimentar-me um pouco mais e sinto-me melhor, apesar de a dor continuar intensa. Vou continuar a lutar para ser um dos mais fortes de todos os tempos", expressou o espanhol, citado em uma nota de imprensa da Aprilia.



O piloto natural de Madrid será substituído na grelha pelo italiano Lorenzo Savadori, com a próximo GP a decorrer em Jerez de la Frontera, em Espanha, entre 25 e 27 de abril.