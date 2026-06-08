Piloto Miguel Oliveira regressa à competição no fim de semana

O piloto, de 31 anos, deverá voltar a competir aos comandos da BMW M 1000 RR número 88 da equipa ROKiT BMW Motorrad WorldSBK, na sétima ronda da temporada, que se realiza entre sexta-feira e domingo, em Itália.



O regresso do português está, contudo, dependente da aprovação dos médicos do campeonato, após a avaliação a realizar já no circuito, como é habitual no Mundial de Superbike.



“Estou ansioso por voltar a juntar-me à equipa e por regressar à minha BMW. Voltar em Misano foi o objetivo durante toda a recuperação e estou satisfeito por estar em condições de concretizá-lo”, afirmou Miguel Oliveira, citado no comunicado da marca alemã.



O piloto português sofreu, no início de maio, uma fratura na omoplata, entre outras lesões, na sequência de um incidente durante a corrida de Superpole no circuito de Balaton Park, na Hungria, no qual a BMW considera que não teve qualquer responsabilidade.



Miguel Oliveira foi, por isso, obrigado a falhar as rondas de Most, na República Checa, e de Aragão, em Espanha, tendo realizado nas últimas semanas um programa intensivo de recuperação em Portugal.



O português esteve já presente no circuito espanhol no último fim de semana, para acompanhar e apoiar a equipa, e pilotou também uma moto de produção durante um dia de testes em pista, com o objetivo de avaliar a sua condição física.



“Quero agradecer a todos os que me apoiaram durante este processo de recuperação: à minha família, à equipa médica, à própria equipa e a todos os adeptos que me enviaram mensagens de incentivo”, declarou Oliveira.



O piloto luso reconhece que ainda não recuperou totalmente a condição física e define como prioridade para a prova italiana a recuperação gradual do ritmo competitivo e da confiança na mota.



“Sei, naturalmente, o desafio que me espera. O nível de competição é extremamente elevado e ainda estou a trabalhar para recuperar totalmente a forma física. A minha prioridade neste fim de semana é reconstruir o ritmo, recuperar a confiança na mota e continuar a progredir sessão após sessão. O resto chegará com tempo e muito trabalho”, acrescentou.



Na temporada de estreia no Mundial de Superbike, Miguel Oliveira alcançou quatro lugares no pódio antes do acidente sofrido na quarta ronda do campeonato.



O diretor da BMW Motorrad Motorsport, Sven Blusch, manifestou satisfação com a evolução clínica do piloto português e agradeceu a todos os que contribuíram para a sua recuperação.



“Estamos muito satisfeitos por a recuperação do Miguel ter evoluído tão bem, permitindo-nos, agora, planear o seu regresso em Misano. Depois de algumas semanas difíceis, este é um passo em direção à normalidade”, salientou o mesmo responsável.



O italiano Danilo Petrucci, companheiro de equipa de Miguel Oliveira, continuará afastado da competição devido a uma fratura no cóccix sofrida em Most, apesar de estar a evoluir favoravelmente.



Petrucci estará presente em Misano para acompanhar a equipa, mas será substituído em pista pelo neerlandês Michael van der Mark, piloto de testes da BMW e concorrente no Mundial de Resistência.



Van der Mark já tinha substituído Miguel Oliveira nas rondas de Most e de Aragão e chega a Misano depois de vencer as Oito Horas de Spa Motas com a equipa oficial da BMW no Mundial de Resistência.



A sétima das 12 rondas rondas do Mundial de Superbike realiza-se entre 12 e 14 de junho, no circuito italiano de Misano.



