Piloto português Félix da Costa sai da pole position no Japão

Félix da Costa, que faz equipa com o mexicano Roberto González e com o britânico William Stevens, fez a sua melhor volta em 1.31,649 minutos, que corresponde ao sexto lugar da geral, atrás de cinco hypercarros.



Ainda entre os LMP2, o luso-angolano Rui Andrade (Realtime) sai do terceiro lugar, enquanto Filipe Albuquerque (United Autosport) foi o sexto.



“Os treinos livres começaram bem, mas, a determinada altura, com a evolução da pista, percebemos que não iríamos ter tarefa facilitada. E foi exatamente o que aconteceu na qualificação. O carro perdia performance no último setor do circuito, na zona mais lenta. Não temos explicação para o sucedido e acabámos em sexto. Não é a posição que desejávamos, mas nunca se sabe", disse o piloto português.



O Toyota do britânico Mike Conway, do japonês Kamui Kobayashi e do argentino José Maria Lopez foi o autor da ‘pole position’, rodando em 1.29,234 minutos.



Entre os GTE Pro-Am, a ‘pole’ também tem ‘toque’ português, com a equipa de Henrique Chaves (TF Sport) a colocar o Aston Martin na primeira posição, com o tempo de 1.39,309 minutos.



“O carro está muito competitivo e o Ben esteve muito forte na qualificação, o que nos garantiu a melhor posição na nossa classe. Eu tenho-me vindo a adaptar ao circuito de Fuji e sinto-me já muito confortável e competitivo. Estou seguro de que vamos ser muito fortes na prova de amanhã [domingo]”, afirmou o piloto de Torres Vedras, que faz equipa com o britânico Ben Keating e com o dinamarquês Marco Sorensen.



A corrida disputa-se a partir das 03:00 horas (em Lisboa) de domingo.