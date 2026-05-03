EM DIRETO
Acompanhe aqui, ao minuto, a evolução do conflito no Médio Oriente

Pilotos bp Ultimate Adventure Team sobem ao pódio na Baja TT Norte de Portugal

Pilotos bp Ultimate Adventure Team sobem ao pódio na Baja TT Norte de Portugal

O bp Ultimate Adventure Team terminou a Baja TT Norte de Portugal com duas presenças no pódio, numa prova exigente disputada por pistas transmontanas, com destaque para Gonçalo Guerreiro, terceiro classificado à geral na competição auto e segundo na Categoria T4.

RTP /
Fotos: bp Ultimate Adventure Team

VER MAIS
O bp Ultimate Adventure Team voltou a demonstrar competitividade na Baja TT Norte de Portugal, competição organizada pelo CAMI Motorsport e disputada nos concelhos de Boticas, Macedo de Cavaleiros, Murça, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar. Em recuperação do acidente sofrido no Dakar Rally, Gonçalo Guerreiro, atual campeão nacional de todo-o-terreno, alcançou o 3.º lugar da geral auto e subiu ao segundo degrau do pódio na Categoria T4, aos comandos de um Polaris RZR, navegado por Pablo Moreno.
Também em prova esteve Bernardo Passanha, que, após um contratempo na etapa inaugural, enfrentou uma jornada condicionada pela posição de partida e por dificuldades técnicas, encarando a participação como mais um passo no seu processo de aprendizagem. Já nos motociclos, Martim Ventura, que liderava a prova, sofreu uma queda no segundo dia, concluindo a Baja com balanço positivo numa experiência competitiva decisiva para a sua evolução no rally-raid.
PUB
PUB