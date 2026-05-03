Motores
Ralis
Pilotos bp Ultimate Adventure Team sobem ao pódio na Baja TT Norte de Portugal
O bp Ultimate Adventure Team terminou a Baja TT Norte de Portugal com duas presenças no pódio, numa prova exigente disputada por pistas transmontanas, com destaque para Gonçalo Guerreiro, terceiro classificado à geral na competição auto e segundo na Categoria T4.
O bp Ultimate Adventure Team voltou a demonstrar competitividade na Baja TT Norte de Portugal, competição organizada pelo CAMI Motorsport e disputada nos concelhos de Boticas, Macedo de Cavaleiros, Murça, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar. Em recuperação do acidente sofrido no Dakar Rally, Gonçalo Guerreiro, atual campeão nacional de todo-o-terreno, alcançou o 3.º lugar da geral auto e subiu ao segundo degrau do pódio na Categoria T4, aos comandos de um Polaris RZR, navegado por Pablo Moreno.