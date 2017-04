Pista do Circuito Internacional de Montalegre ganha "salto" em 2018

Lusa 23 Abr, 2017, 20:38 | Motores

O atual traçado vai ganhar uma elevação no setor em que o terreno é em terra batida, para que os carros saltem à sua passagem, disse Orlando Alves.



"Vamos introduzir mudanças na pista de forma a que os carros possam fazer um salto e dar vibração e entusiasmo ao espetáculo", afirmou.



Além disso, e devido à procura, vai ser criada uma nova bancada para albergar mais espetadores, depois de este ano já ter sido construída uma com 2.800 lugares, acrescentou.



Estas alterações fazem parte de um pacote de investimentos que irá ultrapassar os três a quatro milhões de euros, verba exclusiva do orçamento municipal, lembrou.



Orlando Alves referiu ser necessário melhorar os espaços de acolhimentos das equipas médicas e de enfermagem, bem como dos órgãos de comunicação, vários dos quais internacionais que acompanham o campeonato do mundo, e otimizar a rede de fibra ótica.



Outra das novidades avançadas pelo presidente da câmara foi a introdução do circuito de Montalegre num videojogo que irá ser lançado no próximo mês de junho.



"É um motivo de regozijo para os barrosões", salientou.



Orlando Alves referiu que, depois de dois meses de muito trabalho para preparar esta prova, o balanço é "extraordinariamente" positivo, sublinhando que até o São Pedro ajudou.



Este evento, que continua em Montalegre por mais cinco anos, é "claramente positivo e importante" para a sustentabilidade e dinamização económica do território porque, ao longo do fim de semana, movimenta cerca de quatro milhões de euros.



"O ralicrosse é uma âncora fundamental para nós, esta vila tem potencial turístico, sendo só necessário saber aproveitá-lo", salientou.