Ponto extra pela volta mais rápida na Fórmula 1 termina em 2025

"Foram aprovadas algumas pequenas mudanças ao regulamento técnico e desportivo, incluindo a retirada da atribuição do ponto extra pela volta mais rápida e o aumento da obrigatoriedade de fazer alinhar um jovem piloto em dois treinos livres por época e não apenas num", lê-se no comunicado da Federação Internacional do Automóvel (FIA).



Esta medida tinha sido introduzida em 2019, depois de ter vigorado entre 1950 e 1959.



Nesta reunião do Conselho Mundial foram ainda aprovadas alterações aos regulamentos técnicos para 2026 na Fórmula 1, que só ficarão completos nos próximos meses.



Também foram ratificados alguns calendários, como o do Mundial de Ralicrosse, que terá a estreia de Lousada, de 02 a 04 de maio, como terceira de oito rondas.



Portugal terá, também, a segunda jornada do Mundial de Karting, em Portimão, de 01 a 04 de maio, naquela que será a segunda de 10 provas.



Foi ainda ratificado o calendário do Mundial de Fórmula E, com 16 provas, nenhuma delas em Portugal.



O campeonato em que milita António Félix da Costa arranca a 07 de dezembro, no Rio de Janeiro (Brasil), e termina a 27 de julho em Londres, no Reino Unido.



Já no todo-o-terreno, foi decidido substituir o termo copiloto por 'navegador' para "melhor traduzir as capacidades específicas requeridas para a função".