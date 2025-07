Portimão e Estoril no calendário do Mundial de Superbikes em 2026

Depois do arranque em Philip Island, na Austrália, de 20 a 22 de fevereiro, o Mundial entra na Europa pela 'porta' de Portimão, de 27 a 29 de março, num evento que vai marcar a estreia da nova categoria de World Sportbike, destinado aos pilotos mais jovens e que sucede à classe World Supersport 300.



O Mundial não volta a sair da Europa, com passagens, antes da pausa de verão, por Assen (Países Baixos), de 17 a 19 de abril, Balaton (Hungria), de 01 a 03 de maio, Most (República Checa), de 15 a 17 de maio), Aragão (Espanha), de 29 a 31 de maio, Misano (Itália), de 12 a 14 de junho, e Donington (Reino Unido), de 10 a 12 de julho.



Após a interrupção, Magny Cours (França), de 04 a 06 de setembro, e Cremona (Itália), de 25 a 27 de setembro, antecedem a etapa do Estoril, marcada para de 09 a 11 de outubro e que não terá a classe World Sportbike.



A competição de Superbikes acaba com a 12.ª etapa, em 16 a 18 de outubro, no circuito Ángel Nieto, em Jeréz de la Frontera, em Espanha.



Calendário do Mundial de Superbikes de 2026:



Data Circuito



20 a 22 fev Phillip Island (Austrália)



27 a 29 mar Portimão (Portugal)



17 a 19 abr Assen (Países Baixos)



01 a 03 mai Balanton (Hungria)



15 a 17 mai Most (República Checa)



29 a 31 mai Motorland Aragão (Espanha)



12 a 14 jun Marco Simoncelli/Misano (Itália)



10 a 12 jul Donington (Reino Unido)



04 a 06 set Magny-Cours (França)



25 a 27 set Cremona (Itália)



09 a 11 out Estoril (Portugal)



16 a 18 out Jerez (Espanha)