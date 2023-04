Quartararo justifica acidente com Oliveira com tentativa de `sobrevivência`

O piloto francês Fabio Quartararo (Yamaha) justificou o acidente de hoje no Grande Prémio de Espanha de MotoGP, que obrigou à desistência de Miguel Oliveira (Aprilia) com um ombro deslocado, com a tentativa “de sobreviver à curva”.