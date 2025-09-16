Quatro novos circuitos acolhem corridas sprint da Fórmula 1 em 2026

Xangai e Miami repetem o formato pelo terceiro ano consecutivo, enquanto Silverstone regressa ao calendário sprint pela primeira vez desde a prova inaugural, em 2021.



Spa (Bélgica), Austin (Estados Unidos), São Paulo (Brasil) e Losail (Qatar) ficam de foram em 2026.



Este formato prevê a realização de uma corrida mais curta, ao sábado, com 100 quilómetros de extensão, o que assegura ação competitiva nos três dias de cada Grande Prémio: qualificação sprint à sexta-feira, corrida sprint e qualificação para o GP ao sábado e a corrida principal no domingo.



Segundo a organização, em 2024, a audiência televisiva dos fins de semana com as sprint foi, em média, 10% superior à dos fins de semana tradicionais.



A tendência manteve-se em alta nos três primeiros fins de semana sprint de 2025, com a F1 a adiantar, em comunicado, que “a vitória do britânico Lewis Hamilton (Ferrari) em Xangai impulsionou em 84% a audiência em direto nos 15 principais mercados da modalidade face ao ano anterior”.



“A sprint de Miami, ganha pelo britânico Lando Norris (McLaren), somou 26,6 milhões de telespectadores (mais 18%) e a sprint da Bélgica, vencida pelo neerlandês Max Verstappen (Red Bull), levou a subidas na audiência televisiva em mercados históricos e emergentes, como Alemanha (mais 40%), França (mais 42%), China (mais 182%) e Argentina (mais 9%), comparativamente ao ano de 2024”, lê-se ainda.



Para o italiano Stefano Domenicalli, presidente executivo da Fórmula 1, “com quatro sessões competitivas em vez de duas num fim de semana convencional de Grande Prémio, os eventos F1 Sprint oferecem mais ação em cada dia aos adeptos, parceiros de transmissão e promotores — impulsionando um aumento da assistência e das audiências”.



Max Verstappen venceu, até ao momento, 12 das 21 corridas sprint já disputadas desde o início do formato, com uma percentagem de 57% de vitórias.



