Rali da Madeira vai para a estrada com um total de 97 pilotos inscritos

"Atendendo às dificuldades de arranjar critérios para colocar os pilotos fora da caravana do rali, a organização vai aceitar todos os 97 pilotos inscritos, com toda uma responsabilidade acrescida em toda a segurança da prova", referiu Paulo Fontes, em conferência de imprensa, no Salão Nobre do Governo Regional, no Funchal.



Segundo o dirigente, o "percurso e o itinerário" originais foram pensados a contar com um "máximo de 80 inscritos", pedindo a colaboração dos espetadores para que sejam respeitadas as medidas de segurança.



"Vamos pedir a máxima compreensão de todas as pessoas que vão para a estrada, portanto, vão com tempo e estejam convencidos de que poderá não haver tempo para fazer a abertura das provas especiais de classificação", revelou o presidente do Club Sports da Madeira, entidade que organiza a competição desde 1959.



Este ano, o Governo da Madeira (PSD/CDS-PP) vai disponibilizar um apoio de 450 mil euros para a realização do evento, algo que se justifica pelo "alcance regional, nacional e internacional", segundo José Manuel Rodrigues, secretário regional da Economia.



"O Rali da Madeira é a grande festa da região, levando para as estradas milhares de pessoas e dinamizando fortemente a economia das freguesias e dos concelhos. Essa é a razão principal pelo qual o Governo Regional volta a apoiar, agora com um valor reforçado, o rali", apontou.



José Manuel Rodrigues sublinha que a competição é um veículo de "promoção para toda a ilha", acrescentando que vai "muito para além" da vertente desportiva.



"É um acontecimento da nossa vida coletiva e podemos mesmo dizer que já faz parte da nossa identidade regional, sobretudo dos apreciadores das máquinas de velocidade, da perícia e de tudo aquilo que envolve o mundo automóvel", assumiu.



A 66.ª edição do Rali da Madeira, inserido no Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), vai para a estrada de 31 de julho a 02 de agosto.



A prova automobilística integra ainda o FIA European Rally Trophy, o Peugeot Rally Cup Portugal/Ibérica e o Campeonato de Ralis da Madeira.