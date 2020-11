Rali de Paredes adiado

Devido à situação pandémica que se vive na região do Vale do Sousa, a Câmara Municipal de Paredes comunicou ao CAMI Motorsport a inexistência das condições de segurança que considera indispensáveis para a organização, neste momento, de eventos com a dimensão do Rali de Paredes (21/22 novembro).