Rali de Portugal arranca com "shakedown" e Superespecial

O belga Thierry Neuville (Hyundai i20), detentor do título, é um dos candidatos à vitória final deste rali disputado em piso de terra, ao qual se juntam o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris), líder do campeonato, e o finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris), campeão mundial em 2022 e 2023, que regressa ao campeonato a tempo inteiro, depois de uma pausa em 2024.



Realce ainda para a presença nesta 58ª edição do francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris), que, em 2024, se tornou no recordista de vitórias na prova lusa, com o sexto triunfo a permitir-lhe ultrapassar o finlandês Markku Alen, bem como do português Diogo Salvi, que se estreia ao volante de um carro da principal categoria do WRC, a primeira vez, desde 2012, que um piloto luso compete com um Rally1.



O rali português está dividido em três etapas, decorrendo até domingo, e vai contar com 24 provas especiais de classificação, mais duas do que em 2024, num total de 344,5 quilómetros cronometrados.