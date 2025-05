Rali de Portugal: Fourmaux bate e deixa Tänak mais à vontade na liderança

Formaux, que partiu para a oitava especial da prova lusa a apenas 0,8 segundos do líder, o estónio Ott Tänak (Hyundai i20), deu um toque com a frente do carro num morro de terra no interior de uma curva à esquerda e ficou parado, com a transmissão danificada.



O troço acabou por não ser interrompido, mas o japonês Takamoto Katsuta (Toyota Yaris), que perdeu algum tempo ao passar pelo local do incidente, ascendeu, ainda assim, ao segundo lugar da classificação, a 3,5 segundos.



O francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris) regressou ao terceiro lugar, a 3,9 do comandante, seguido do finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris), mas já a 14,7.



Também entre os participantes do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), os primeiros classificados tiveram problemas esta tarde.



No sexto troço da prova, ma Lousã, o norte-irlandês Kris Meeke (Toyota Yaris) furou o pneu dianteiro direito e cedeu mais de 30 segundos.



"Aquilo que mais detesto do que pneus maus são pneus que não têm consistência. Isto é uma porcaria", disse o britânico, visivelmente agastado por prever perder a liderança da prova.



Contudo, o espanhol Dani Sordo (Hyundai i20), que seguia logo atrás, teve problemas no alternador do seu Hyundai e ficou parado a 500 metros do final da especial, cedendo mais de meia hora.



Desta forma, Armindo Araújo (Skoda Fabia) ascendeu ao segundo lugar do CPR, sendo o melhor português em prova, a cerca de 48 segundos de Meeke.



"É o Rali de Portugal. Isto não é um sprint é uma maratona. Lamento a posição deles, mas faz parte do jogo", disse o piloto de Santo Tirso.



A prova lusa prossegue para os novos troços de Águeda/Sever e Sever/Albergaria.