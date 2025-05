Rali de Portugal. Ogier aproveita avaria de Tänak para assumir liderança

O estónio da Hyundai chegou a esta 17.ª especial da prova lusa com 13,9 segundos de vantagem para Ogier, mas uma avaria na direção assistida do i20 fez Tänak ceder 45,6 segundos para o vencedor desta classificativa, o finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris).



Assim, à entrada para a superespecial de Lousada, que encerra o programa deste segundo dos três dias do Rali de Portugal, Ogier é o novo líder, com 26 segundos de vantagem sobre Rovanperä e 44,4 para Tänak.



“Foi lindo”, disse, ironicamente, o estónio, no final da classificativa de Amarante, que obrigou mesmo o navegador a meter as mudanças.



Sébastien Ogier ficou, desta forma, mais perto de uma inédita sétima vitória no Rali de Portugal.



“Disse ao engenheiro que tudo pode acontecer nestas condições”, comentou o piloto francês.