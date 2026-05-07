Rali de Portugal. Oliver Solberg lidera após primeiro dia

Solberg terminou o dia com o tempo de 28 minutos e com 3,4 segundos de vantagem sobre o francês Adrien Fourmaux (Hyundai i20) e 3,8 sobre o campeão mundial, o também gaulês Sébastien Ogier (Toyota Yaris), que é terceiro.



Fourmaux foi o primeiro líder da prova portuguesa, ao vencer a especial de abertura, em Águeda/Sever.



Oliver Solberg, filho do antigo campeão mundial de 2003, Peter Solberg, respondeu no troço seguinte, em Sever/Albergaria, com 20 quilómetros de extensão. O jovem piloto de 24 anos foi o mais rápido e saltou para a liderança.



Uma liderança que manteve após a superespecial disputada na Figueira da Foz e que foi ganha pelo campeão mundial, Sébastien Ogier.



O piloto francês começou o dia de forma tímida e a perder cinco segundos para a concorrência, mas, depois de ter feito “uns ajustes no carro na segunda especial”, conseguiu melhorar.



“Não foi o começo ideal para nós. Sofremos bastante na primeira especial”, admitiu.



Fourmaux foi apenas o sexto na superespecial citadina da Figueira da Foz, depois de ter optado por poupar os pneus para sexta-feira.



“Decidimos montar pneus usados para esta especial de forma a poupar pneus novos para amanhã. Nesta prova, estamos um pouco limitados em termos de pneus macios”, explicou. Ainda assim, mostrou-se “contente com o início do rali”.



Solberg vai passar a noite na liderança da prova lusa, ele que regressou à categoria rainha do Mundial de Ralis após uma primeira experiência falhada com a Hyundai.



Depois de ter vencido na categoria Rally 2 em 2025, o piloto sueco tentou hoje “uma condução limpa e suave”.



“Não vamos ter assistência pelo que não queria tocar em nada. Foi bom para começar. Ainda falta muito para o final e todos os dias serão diferentes”, frisou o piloto da Toyota, que este ano já venceu em Monte Carlo.



O belga Thierry Neuville (Hyundai i20), campeão mundial em 2024, chegou à superespecial da Figueira da Foz na terceira posição, mas viu-se ultrapassado por Sébastien Ogier nos dois quilómetros cronometrados, perdendo um lugar no pódio por apenas dois décimos de segundo.



Logo atrás está o líder do Mundial, o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris), a apenas um décimo de Neuville e a três de Ogier.



Segue-se o finlandês Sami Pajari (Toyota Yaris), na sexta posição, seguido do espanhol Dani Sordo (Hyundai i20), de regresso ao Campeonato do Mundo depois de ter conquistado o Campeonato de Portugal de Ralis em 2025.



Na sexta-feira, disputa-se o primeiro dia completo da competição, com os carros a irem para a estrada logo às 07:35.



Pela frente, os pilotos têm sete especiais cronometradas, em Mortágua (a abrir e a fechar o dia), Arganil (duas vezes), Góis e Lousã (duas vezes), com um total de 96,22 quilómetros cronometrados, antes do regresso à Exponor, em Matosinhos (Porto).



Hoje, os carros passam a noite na Figueira da Foz, sem acesso à assistência, tal como vai acontecer ao longo de sexta-feira, em que só haverá 15 minutos para acerto de pneus a meio do dia.



