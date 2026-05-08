Rali de Portugal. Rúben Rodrigues vence entre os pilotos nacionais

Rúben Rodrigues liderou desde o primeiro momento, terminando com o tempo de 1:35.29,1 horas, batendo Gonçalo Henriques (Hyundai i20), por 9,6 segundos, e Pedro Almeida (Toyota Yaris), por 26,2.



“O rali para nós foi incrível. Não cometemos qualquer erro, mostrámos a nossa velocidade”, disse o atual líder do campeonato, que somou a segunda vitória consecutiva e logo na estreia nesta prova.



O dia começou com um problema elétrico para Armindo Araújo (Skoda Fabia), que esteve parado ainda durante a ligação para a primeira especial, em Mortágua, até descobrir que um cabo se tinha desligado.



Araújo acabou por entrar na primeira especial com 16 minutos de atraso face à sua hora ideal, acabando por ser penalizado em 2.40 minutos, o que o arredou da luta pelos primeiros lugares.



“Não era isto que esperávamos no final deste dia, mas as corridas são assim mesmo. Depois de termos perdido tanto tempo, sabíamos de antemão que não iríamos conseguir recuperar muitos lugares, mas demos o máximo, vencemos especiais e mostrámos que tínhamos ritmo para podermos ter saído hoje com a vitória”, lamentou.



O piloto de Santo Tirso lembra que “ainda falta muito campeonato e não é por este resultado” que vai “deixar de lutar pelo objetivo de o vencer”.



Gonçalo Henriques sofreu um problema de suspensão ainda durante a manhã, conseguindo recuperar terreno na secção da tarde, vendo o seu esforço reduzido devido ao cancelamento da segunda passagem por Arganil (SS7).



“Tentámos dar o nosso melhor para chegar ao Rúben [Rodrigues]. O público no troço de Arganil portou-se um bocadinho mal e tirou-nos a oportunidade de lutar pelo nosso objetivo. O segundo lugar acaba por ser ótimo, tendo em conta aquilo que nos aconteceu”, lamentou.



Também José Pedro Fonte (Lancia Ypsilon), que andou todo o dia em lugares de pódio, viu a sua prestação afetada por uma penalização de um minuto, por alegadamente ter entrado num controlo horário antes do seu tempo.



“Estávamos na luta pelo pódio, mas uma penalização, que ainda temos de perceber, retirou-nos isso. O carro esteve perfeito”, disse um inconformado José Pedro Fontes.



Agora, com o final da etapa do CPR, a continuidade dos pilotos portugueses é opcional.



Em termos de campeonato, Rúben Rodrigues lidera, com 52 pontos, contra os 38 de Pedro Almeida, que é, agora, o segundo. Gonçalo Henriques é terceiro, com 31.



A próxima ronda será o Rally de Lisboa, em estreia, em 29 e 30 de maio.



